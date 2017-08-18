世大運》中華隊天母首練球 場比以前好、草稍長

中華隊今天在天母棒球場練球。(棒協提供)

中華隊打擊教練克魯茲(左)在指導打擊。(棒協提供)

將代表台灣出戰2017台北世大運的中華棒球隊，今(18日)首度移師天母棒球場，展開大賽前的最後準備，球員們在球場整修後，第一次馳騁於場中，雖包括總教練郭李建夫及統一獅球星蘇智傑，都認為「草地的草稍微有點長」，但對整體場地狀況，他們皆表達比過去好多了的正面態度。

中華隊在進複賽前，預賽與法國、捷克及南韓的3場對決，皆於天母球場出賽。球員們在周三(16日)結束與港口盃中華代表隊的練習賽後，昨北上進駐世大運選手村；在周日首戰對法國前，今明2天都將在天母棒球場進行最後階段備戰。

中華隊球員們今天起了個大早，早上9點就驅車到天母練球。對於整修球場，郭李教練表示土有些鬆軟、草有點長；而蘇智傑也同樣提出草有點長，跑起來會有比較「重」的感覺。不過場地整體的狀況，兩人都認為基本上沒問題，此次中華隊的隊長陳重羽也直言，「跟以前比好多了！」

(中時電子報)