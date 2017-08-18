神扯！汪東城美腿贏過一票女星

汪東城曬出的大白腿驚呆不少人！（圖／取自微博）

前「飛輪海」成員汪東城近年來工作中心逐漸移往大陸，他帥氣模樣迷死不少少女，近來他則在網上曬出一雙美腿，不少人以為是「床伴」，怎知竟是汪東城的美腿，光滑又細長，被讚根本打趴一票女星！

汪東城昨難得放假，睡到自然醒，但他附上一張美腿照卻驚呆所有人，他搞笑透露「一覺醒來被自己的大白腿給嚇醒！」只見一雙美腿幾乎不見腿毛，光滑又修長，不僅讓許多女網友忌妒，還有人讚他贏過演藝圈不少女星，推薦他可以參加美腿比賽！

(中時電子報)