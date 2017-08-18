「停電調閱委員會」遭否決 藍嗆綠：欲粉飾太平
國民黨團今（18）日在立法院談話會提案，要求成立「815大停電調閱委員會」，以釐清政府相關部門責任，經表決，被民進黨團以優勢人數否決。國民黨團旋即召開記者會，書記長林為洲痛批，民進黨遮遮掩掩，「究竟是在怕什麼」？意圖粉飾太平，麻痺台灣民眾。
林為洲指出，國民黨、親民黨、時代力量等三在野黨都支持，針對815大停電成立調閱委員會，主要調查事發原因，以及政府能源政策有何缺失，這與檢調調查、行政調查不同。
林為洲質疑，民進黨已經在粉飾太平，聲稱815大停電是人為疏失，把過錯推給兩位工程師，想麻痺民眾這只是小事。他強調，這是20年來前所未見的大事，傳出竹科已經有產業因停電危機暫緩投資。
針對民進黨團總召柯建銘昨天受訪時表示，成立調閱委員會或調閱專案小組必須在會期間，臨時會沒有，依法不可。國民黨團首席副書記長李彥秀說，臨時會成立調閱或調查委員會早有先例，立法院第五屆第五會期第一次臨時會就曾成立「319槍擊事件啟動國安機制相關文件調閱委員會」。
李彥秀說，民進黨不能在重要議題上，只按照自己想要的條文來決定政策，卻犧牲人民用電權益；大停電事件民進黨必須要有高層的人出面負責。她也強調，行政院長林全下周到立法院專案報告，若不把未來能源政策說清楚，國民黨絕對不可能輕易放過。
(中時)
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