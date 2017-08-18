砍憲兵武士刀傳靈異 與18年前軍史館女學生命案有關？

謎樣的武士刀！ 劍光暗藏「邪氣」？（影／中天電視YouTube）

呂嫌砍殺憲兵的武士刀，曾有靈異傳聞。（趙雙傑攝）

51歲的呂姓男子今（18）日上午以預藏的武士刀砍殺駐守總統府的24歲周姓憲兵，這把刀為呂嫌從軍史館偷來，上面還刻有「南京役殺一0七人」字樣，而此刀曾被指與1999年的軍史館女學生命案有關，因而上過媒體版面。

1999年6月19日，一名就讀景美女中的女學生為了學校作業到軍史館查資料，遭看守該館的陸軍二兵郭慶和意圖性侵，女學生雖奮力掙扎，仍被先殺害後褻瀆，郭嫌被警方逮捕時，表示會犯下此案，是武士刀的冤魂所指使。

關於軍史館武士刀的傳聞，當年偵辦上述命案的警官陳良忍透露，郭慶和曾說，刀到了晚上會發出青光；另坊間還有說法稱，該處的武士刀晚間會傳出哀嚎聲與腳步聲，郭嫌就是因遭刀上的冤魂附身，才會闖下大禍。

※《中時電子報》不鼓吹迷信

(中時電子報)