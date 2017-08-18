MiLB》紅襪3A與紅人3A激戰14局 林子偉打滿全場

林子偉今面對紅人3A，單場6打數2安打。(美聯社資料照)

紅襪3A(柏德基紅襪)今與紅人3A(路易斯威爾蝙蝠)交手，兩隊激戰14局才分出勝負，旅美小將林子偉此役擔任第2棒打滿全場，累積6打數2安打，可惜柏德基紅襪在14局下半被擊出再見安打，以5比6輸球。

林子偉此役鎮守中外野，首局就擊出安打，並靠著隊友的全壘打跑回分數，不過隨後3打席都未敲安，延長賽第10局，則是犧牲觸擊推進壘上隊友，第12局則是敲出單場第二安，可惜無力跑回分數，來到第14局林子偉最後一次上場打擊則是擊成內野滾地球出局。

兩隊激戰14局，比賽進行進4個半小時，林子偉打滿全場，6打數2安打，打擊率升至2成47。

(中時電子報)