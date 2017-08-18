馬路如虎口！警虎口拔牙降低交通事故肇事率

三民第二分局分局針對轄內三處亦造勢路口加強交通宣導。（柯宗緯翻攝）

高市三民區有三大易肇事地點，分別為九如與大順路口、九如與民族路口、九如路與高速公路口，轄區三民二分局加強交通宣導，期能降低肇事率。

有鑑於道路交通事故的發生，常造成民眾生命、身體、財產的莫大損失，嚴重影響人民的生活品質與安全，更有甚者造成了家庭的破碎，影響市民對於警方執行維護交通安全的決心。

三民第二分局分局長朱宗泰表示，警察是人民的守護者，尤其警察工作的主軸之一「交通」更是與人民生活習習相關，對於每件交通事故的發生都應感同身受並全力防制避免悲劇發生。

為降低轄內交通事故及提醒民眾注意行車安全，三民二分局除在轄內各機關學校及集會時廣為交通宣導外，朱分局長另指示交通組針對轄內1、九如、大順路口2、九如、民族路口3、九如路、高速公路口等3處易肇事路口，於上下班車流尖峰時間派遣交通疏導人員於路口維持交通順暢並要求員警於巡邏及交通專案勤務時強化易肇事路口交通取締密度並於每班巡邏勤務時在路口守望20分鐘，採24小時輪值不定時方式，除提高見警率外且輔以勸導、取締等執法手段軟硬兼施逐步建立用路人守法觀念，進而保障用路人行車安全。

三民第二分局呼籲用路人「馬路如虎口，行經虎口小心走。」多一分注意、少一分危險，交通違規危險無所不在，唯有從自身做起，提升交通安全常識及遵守交通規則觀念，才會建構出交通安全的環境。

(中時)