睡到自然醒也能吃早餐！今年上半年度最火早午餐排行榜出爐

台灣人愛吃早午餐，這股商機一年高達400億元。(圖/本報系資料照)

假日睡過頭還想吃早餐？網路溫度計「百大口碑」公布今年上半年度早午餐排行榜，解決假日睡到自然醒後該吃早餐還是午餐的尷尬問題，介紹最多網友喜愛、最多人吃過的早午餐餐廳，讓每個休假日都能幸福睡到自然醒、用美味料理填飽肚子，慵懶一整個下午。

▶Second Floor Cafe貳樓

大家耳熟能詳的「貳樓」不負眾望攻上這次百大口碑早午餐排行榜的冠軍寶座！雖然貳樓是連鎖早午餐餐廳，但它提供料理的品質都有一定的水準，貳樓的餐廳裝潢簡潔明亮，桌椅大多是木製，在鋼鐵叢林的都市裡確實能徹底讓人拋開煩躁，更讓人會心一笑的是「貳樓」全台的11家分店，大多不是在二樓、就是真的有二樓。

貳樓不只裝潢與外觀，連餐點也別出心裁，甚至有「紹興東坡肉」將東坡肉與馬鈴薯這樣中西口味融合的特殊風味料理可選擇，貳樓的甜點選項也占據了整張menu，除了適合懶惰假日的早午餐行程，也會是同學或朋友偶爾來聚會的選擇之一。貳樓共有721則在早午餐排行榜中的社群活耀度，可以想見它在年輕族群中可是非常受到歡迎的！

▶Campus cafe

同樣是連鎖早午餐店的還有這次衝上百大口碑早午餐排行榜第三名的Campus cafe，Campus cafe的裝潢全然呈現美式風格，牆上除了偶爾會有著一兩台轉播體育賽事的電視外，也掛滿了美國常春藤名校的校旗，多數分店內的天花板則呈現工業風格而不失明亮。

或許有人在早午餐的選項中想吃得清淡些，Campus cafe非常有名的料理就是它的木盆沙拉，除了人氣最旺的凱薩沙拉外，或許燉雞腿、燻牛肉沙拉也適合早午餐的輕食風格，而menu上的冰沙與甜點也非常有特色，適合三五好友一起在愜意的下午邊享用餐點邊閒聊是非。Campus cafe更在這次的早午餐排行榜中的網路好感度中拿到超過89%的正面評價，也就是十個人進去出來後，至少有九個人很滿意。

▶Jumane Cafe'佐曼咖啡館

Jumane Cafe'佐曼咖啡館位於靠近捷運中山站的中山北路，大片落地窗讓陽光灑進餐廳，能讓還帶著睡意的顧客邊享用早午餐邊醒腦，咖啡館外則擺著長長一根的暖爐架，讓冬天現場等候的客人不至於著涼，設計相當貼心。

佐曼咖啡館雖處於早午餐、下午茶非常競爭的中山地段，但仍在這次的早午餐排行榜中的網路好感度中得到網友超過88%的正面評價。Menu除提供經典的美式、英式早午餐外，咖啡與茶的選項更是不馬虎，甚至有現場製作的冰滴咖啡可以選擇，是早午餐愛好者必來朝聖的寶地。

▶上菜囉Viva la fete法式餐廳

「上菜囉Viva la fete法式餐廳」這次狂掃97%的早午餐排行榜中的網路好感度，相當於100個人到訪，只有三個味覺出問題的顧客會不滿意！Viva la fete內的裝潢最為簡單樸實，不拘小節的調性非常適合早午餐時段什麼都不用思考的輕鬆行程。

Viva la fete貫徹餐廳使命，無論主食或甜點，都扎扎實實都由法式料理的角度創造菜色，Viva la fete在菜單的設計上也不失耿直風格，許多讓人想一再回味的料理或甜點都會進行限量，甚至只出現過少許次或僅只一次，雖可能讓人難以忘懷的美味消失了，但隨著季節的不同Viva la fete更有許多不同風味的料理推陳出新，如此用心經營能囊括眾網友的正面評價也不為過。

(中時電子報)