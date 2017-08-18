府遭歹徒入侵 總統等國安三巨頭裝淡定 試吃兼下令

總統府博愛路大門，警察蒐證中。（曾薏蘋攝）

總統府遭到歹徒持武士刀闖入，殺傷憲兵，今上午又正逢一年一度親子同歡的家庭日，蔡英文總統與副總統陳建仁、國家安全會議秘書長嚴德三巨頭齊聚，面對員工及眷屬，只好一面「淡定」吃特產、聽音樂，一面下指令。

總統府今天正逢親子日，加上開放參觀，上午不少民眾湧入總統府，一早狀況就不少，有媒體一進記者室就說，「外面有小孩滑倒」，過一會，隨後進來的記者說，「外面有個老先生好像跌倒頭部撞傷」；又一會，第三位記者一進門就大喊，「有憲兵被殺！」在記者室的媒體，立刻跳起來，往外衝。

總統府發言人黃重諺表示，當時總統正在總統府親子日活動上，案發後有立即跟總統報告，總統聽到之後，先關心憲兵傷勢，隨後請秘書長赴醫院探視。

總統致詞時先歡迎前來參加「家庭日」活動的員工及眷屬。今年參加的人數將近900位，讓總統府裡四處都很熱鬧。有些人特地從其他縣市前來，有些人她去年也見過，看到大家共聚一堂，她感到相當開心。

總統指出，今年的家庭日，同仁們的眷屬除了來總統府參觀及看表演，主辦單位還特別精選十幾樣農特產品，希望讓大家多了解臺灣農業轉型的成果，並給台灣農產品更多支持。

總統說，過去一年來，總統府一直在創新與改變。除了「總統府音樂會」移到屏東舉辦，開放網路直播，讓更多民眾都能夠一同欣賞音樂饗宴，也定期更新總統府特展，呈現台灣不同領域的優秀作品。

總統表示，這段時間以來，府內同仁也承擔了更多的任務，包括「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」、「國家年金改革委員會」，以及上禮拜剛落幕的「司法改革國是會議」等，都付出了許多心力。總統也談到與會的國安會同仁，「我們都是一個團隊」。

最後，總統再次感謝同仁眷屬們的體諒，也希望大家都能以最熱烈的掌聲，為自己的家人加油打氣，並盼與會者都能盡情享受今日的活動。

(中時)