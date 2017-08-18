癲癇、到院前心跳停止 原來是新興毒品惹禍

近年來新興毒品濫用問題一直存在，台大醫院近半年來，即發現有4例20～30歲的年輕病患，因個性改變引發自殘行為、 癲癇發作，甚至到院前心跳停止，但經抽血、尿液檢驗卻都正常，透過該院「毒藥物鑑定暨檢驗中心」的協助，才驗出是新興毒品，其又以Mephedrone(俗稱喵喵)、ethylone等卡西酮類最為常見。

台大急診醫學部主任方震中表示，4名病患當中，有一人意識喪失、低血糖，甚至到院時已心跳停止，另一名到台大急診時，全身抽搐、嘔吐，不僅抽血驗尿，也做了電腦斷層，甚至抽了脊髓液都找不出問題，常規的﹁尿液藥物檢驗﹂篩檢12項常用藥物也都呈陰性反應，最後朝新興毒品方向檢驗，才發現患者使用Mephedrone(俗稱喵喵)、ethylone等卡西酮類，另外也有人使用GBL、GHB(俗稱迷姦水或快樂丸)。

方震中指出，此一現象也提醒醫師，急診病人若是因不明原因意識變化或抽搐緊急送醫，醫師應懷疑有濫用藥物的可能時，並進行尿液藥物檢驗以確認病因，以便對症下藥。

雖然政府如火如荼地進行各項毒品掃蕩，然而毒品對於年輕學子的危害卻越來越不容易被檢測出來，台大法醫學科副教授陳珮珊表示，為了釐清病人罹病原因，台大「毒藥物鑑定暨檢驗中心」目前已經能夠在尿液中檢驗出42種新興濫用藥物，為提供急診醫師診斷相關併發症的最佳利器；新興毒品對人體的傷害，需視毒品特性而定，有的會對神經中樞留下永久性的傷害，甚至引起自殘，千萬不要以身試毒。

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(中時)