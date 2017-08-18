正港「開深V到肚臍」 星二代炸D奶辣曬泳裝照

王麗嘉真正開深V，中門大開看到肚臍，也看到渾圓D奶。(翻攝自王麗嘉IG)

擁有混血兒獨特帥臉讓人著迷不已的男星王敏德，與模特兒妻子馬詩慧婚後育有2女1子，時間過得好快，孩子們不僅長得快還長得好，其中22歲的女兒王麗嘉遺傳父母好基因，投身模特兒界，臉蛋美出特色且身材高挑，同時具備健美與性感2種特質，而她的作風也相當美式，對於嶄露美艷毫不扭捏，日前大露南半球，讓王麗嘉一戰成名，成為最性感星二代。

王麗嘉穿兩截式泳裝再現招牌南半球。(翻攝自王麗嘉IG)

王麗嘉完美駕馭白色連身泳裝，長腿一覽無遺，連開V壓胸都性感美麗。(翻攝自王麗嘉IG)

大膽的王麗嘉常曬性感照，讓爸爸王敏德有點不開心，但她仍舊堅持做自己，近日又曬出全新一波泳裝照，只能說只有麗嘉才能超越麗嘉，簡單的泳裝卻有著超極致的露出度，讓人難以移開視線，王麗嘉共換穿三套不同的泳裝，線條都不複雜，然她卻穿得很有巧思，一套運動背心款上下兩截式泳裝，王麗嘉再度讓南半球透氣，算是開胃菜一疊。

之後王麗嘉換穿很難駕馭的純白色連身泳裝，身上無一絲贅肉的她穿這套完全不顯胖，而正面則開了大V，慵懶仰躺在池畔的她，胸前渾圓受到擠壓就快迸出，完全展現豐滿D奶優勢；最後她換上連身高衩黑色泳裝，跪坐在充氣床墊上，胸前是正港的開深V，不僅放送D奶，連帶肚臍與緊實腹部全都露，完美展現S曲線，「最辣星二代」封號當之無愧。

(中時電子報)