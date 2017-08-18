愛過張柏芝 陳曉東笑吐被「貴婦」包養30年

陳曉東2014年和王妤嫻閃婚，近日他受訪只認愛過張柏芝。（圖／中時資料照片）

陳曉東承認只有和張柏芝的一段情是真的。（圖／中時資料照片）

41歲電眼港星陳曉東當年一出道就爆紅，因此被封「少女殺手」，然人紅是非多，他成名後隨之而來的緋聞也不少，曾傳與梁詠琪、李彩樺等人交往，甚至還被爆料被貴婦包養。近日陳曉東上節目，首次正面回應所有緋聞，他直言：「除了張柏芝外，其他都假的」，也難得談3年前奉女成婚，嚇傻雙方長輩。

陳曉東最近上節目《天下第一friend》，接受主持人鄭紹康拷問，談到當年被封「緋聞王」，陳曉東澄清在所有「花名冊」中，只有與張柏芝昔日那段情是真的，他主動提及和經紀人在飯店密會8小時的報導，直言「好好笑」，最扯的是他曾被拍到和媽媽逛街，媒體看圖發揮稱他被「貴婦包養」，讓陳曉東哭笑不得，自嘲：「對啊！我被那位『貴婦』包養了30多年」。

陳曉東2014年與台灣女友王妤嫻閃婚，同年生下一女，陳曉東在節目裡也大方認了當時確實是奉女成婚，他只去過老婆父母家兩次，第二次就提議結婚，嚇傻了雙方家長，如今育有兩女的陳曉東家庭生活甜蜜，他形容自己不是女兒奴，而是「惡爸爸」，希望從小教愛女有禮貌，不要因為是星二代就有優越感，對「前世情人」可說是用心良苦。

(中時電子報)