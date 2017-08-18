44歲失業男討錢買酒被拒 持刀開瓦斯威脅老母

黃所長踢飛陳男手中美工刀後，一旁警消人員隨即上前將他制伏。(記者林雅惠翻攝)

高市楠梓區一處公寓44歲失業陳姓男子，因向母親討錢買酒不成，一時情緒失控而持美工刀並開瓦斯要脅其母親，警方獲報後迅速趕到現場，進屋內聞到一股瓦斯味，不斷勸導溝通，男子仍不所動，雙方僵持下，楠梓分局加昌派出所所長黃少軒趁機踢飛男子手中美工刀，將其制伏，化解一場危機。

警方指出，16日晚間近6時接獲110轉報，指有男子在住處情緒不穩定，持刀揮舞還亂開瓦斯，警方獲報後立即趕往處理，員警到場後發現有瓦斯味，立刻將瓦斯關閉，並與陳男溝通試圖鬆懈其情緒，沒想到陳男竟一味的要求警方給他3瓶啤酒，還指定品牌。

警消人員試了許多方法仍無法勸阻陳男，在場黃所長一直緊盯目視與陳男距離及其所持刀子高度，趁著陳男與警消人員說話分神時，冷不防出腳踢飛其手中美工刀，一旁警消人員隨即上前將他制伏。

警方調查，陳男失業多時，並有憂鬱症等病史，與7旬老母居住一起，陳男經常向老母親伸手要錢，若被拒就大鬧，老母多半隱忍，未料陳變本加厲，7月初還動手毆母，逼得母親報警求助，警方將陳男制伏後，將他強制送醫治療，事後亦依程序通報社會局及衛生單位介入處理，避免再衍生危險狀況。

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(中時)