馮世寬探視受傷憲兵 讚周員英勇

總統府維安憲兵今被歹徒刺傷送醫，國防部長馮世寬赴醫院探視。馮受訪表示，他要表揚該員的英勇事蹟，也要向家長致歉，並譴責歹徒的暴力行為。

馮世寬說，總統府今天是開放的，假如嫌犯拿那把刀衝上去，後果不知道會怎麼樣。馮亦總結3點，該名憲兵積極勇敢、奮不顧身達成任務、維護周遭安全，「我要給他讚揚」，亦再次譴責這種暴力行為。

媒體問及，憲兵維安人員配備槍枝，卻擋不住一把刀，馮世寬則表示，這個會檢討，但嫌犯是衝進來，總統府縱深短，憲兵從台階下出來阻擋，就地理位置來說，短時間能阻止，已是不簡單。

被問及軍史館武士刀遭竊，馮世寬說，他已據報，但尚未瞭解真實情況，他不希望這些到軍史館竊取的人，做出暴力行為。

(中時)