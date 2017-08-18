石頭火鍋沒有蝦 馬英九：蝦子也一例一休？

馬英九大啖石頭火鍋。（楊漢聲攝）

馬英九打趣說蝦子也一例一休。（楊漢聲攝）

開心跳舞。（楊漢聲攝）

前總統馬英九18日到花蓮參加馬太鞍部落及太巴塱部落豐年祭，豐年祭前還到部落的欣綠農園參觀，不只親自製作環保餐具，更大啖石頭火鍋，但石頭火鍋內沒看到溪蝦，老闆朱進朗開完笑說，溪蝦今天休假，沒想到馬英九竟神回：溪蝦也一例一休呀！笑翻眾人，馬英九好心情全寫在臉上，期間有媒體詢問對官司是否有信心？馬英九則笑而不答。

戴上原住民頭飾，馬英九品嘗美食後，跟著部落族人手拉手跳起舞來，雖然舞蹈動作有些不熟悉，但仍跳的有模有樣，臉上笑意不斷。另外，馬英九也談及大跳電當晚，第1次跳電5分鐘，第2次跳電50分鐘，他分析種種發電的成本，覺得推動綠能要漸進式，不可能一蹴可及。

(中時)