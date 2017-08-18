世大運》日本喊要奪金 郭李建夫霸氣回：先問過我！
2017台北世大運於明天開幕，中華棒球隊後天將首戰法國，球員們歷經長時間備戰，如今總算等到大賽來臨前夕，今(18日)第一天練球，雖起了個大早，不過總教練郭李建夫透露，球員們個個情緒都很興奮，情緒需要冷靜一點，至於日本喊話要拿金牌，郭李教練則霸氣回應，「我們也想要金牌啊，要先問過我！」
中華隊周三結束與港口盃中華代表隊熱身賽後，昨北上進駐世大運選手村。隊長陳重羽說，這次在台灣比賽，心情上特別的興奮，尤其在進選手村後更是有感；他的胞弟陳重廷也有同感，「進到選手村看到那些外國人臉孔，更有快比賽的感覺。」身為老大哥的蘇智傑則期望學弟們興奮之餘，能再放開一點。
中華隊今天起了個大早，早上9點就在天母球場練球。戰場從2年前的南韓來到台灣，對國際賽經驗豐富的郭李教練而言，沒什麼特別感覺，「不過球員們有點壓抑不住興奮情緒，打擊教練克魯茲也這麼覺得，所以要他們盡量冷靜，把亢奮轉換成動力，都準備好了！」
2年前光州世大運，中華隊拚到與日本並列金牌。此次他們再拚爭金，郭李教練把日本、南韓、美國，視為爭金最難對付的強敵。他們預賽皆在天母球場作戰，8月20日先戰法國，22日第二戰戰捷克，分別由呂彥青和陳明軒掛帥，至於23日第三戰對南韓，郭李教練說，「左、右投讓他們猜，比賽前一天公布。」
(中時電子報)
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