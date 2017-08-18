無米樂崑濱伯說：騎車戴帽點燈卡安全

台南市警局交通大隊前往後壁無米樂故鄉崑濱伯處宣導騎自行車除應有反光設施或燈光外，也應配戴安全帽。（洪榮志攝）

台南市警局交通大隊分析發現，機車或自行車用路人由於沒有有外部機械包覆保護，一旦發生交通事故，駕駛人傷亡情形普遍較汽車駕駛人嚴重，也因此騎機車及自行車事故占全般交通事故傷亡比例最高。有鑑於此，交大今天分別前往台南市北區民德國中及後壁無米樂故鄉崑濱伯處宣導，騎乘自行車除了應有反光設施或燈光外，也應配戴安全帽。

警方還於各社區活動中心、樂齡中心及各級學校，加強「學生」、「高齡者」騎乘自行車安全宣導，並運用員警於執行巡邏及家戶訪查或為民服務機會，替轄區高齡者、學生安裝自行車後座警示燈，累計今年已裝設約4500組警示燈，並鼓勵民眾騎乘自行車應配戴安全帽，有效提高「學生」及「高齡者」自行車早晨及黃昏行駛的辨視度，與加強自身保護措施防制事故發生，以保障用路人安全。

獲聘總統府國策顧問的無米樂崑濱伯日前因交通事故致腳受傷，交大大隊長陳建民發現高齡者身體較為脆弱，特別主動前往無米樂故鄉為崑濱伯配戴自行車安全帽；崑濱伯也呼籲高齡者要重視交通安全，騎乘自行車時應裝備齊全，把安全帽戴好，警示燈打開，並遵守交通規則，確保交通安全。

(中時)