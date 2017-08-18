日本挺印度 稱沒人能企圖動武片面改變現狀

中國與印度因邊境紛爭僵持不下，和北京在東海有主權爭議的日本17日挺身而出，支持新德里與不丹，說涉及爭議的任何一方，都不可以企圖動用武力，來改變現狀。

爆發爭議的洞朗為靠近中國、不丹與印度3國交界的狹長高原，而6月中，解放軍因為修路與印軍發生爭執。印度雖然沒有對洞朗地區宣稱主權，但支持不丹對該地區的宣稱主權。

據今日印度（India Today）與 印度快報（Indian Express）18日報導，日本驻印度大使健平松17日在回答目前有關中印邊境爭議的問題時說，洞朗地區的僵局已持續近兩個月，由於這可能影響整個地區的穩定，東京一直密切關注相關情勢。

他強調，各方必須尊重協議，不能任意改變現狀。健平松指出，涉事各方都不能片面試圖動武，來改變現狀，而要以和平的方式來化解爭議。

(中時電子報)