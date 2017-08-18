管理員拿手電筒看住戶帳單遭判刑

台中市大雅區某公寓大廈李姓管理員，用手電筒照射看到郭姓住戶信用卡帳單，發現對方刷了不少錢，還「吃好逗相報」告知張姓女總幹事，2人再次以手電筒照射再看清楚明細，但過程被該住戶蒐證全都陸，台中地院依妨害秘密罪判李男罰金8000元、緩刑2年；張女判拘役25日。

判決書指出，張女與李男同時受雇於某保全公司，分別擔任大雅區某公寓大廈的總幹事與管理員工作。

李姓管理員於去年11月16日上午，正在分配各住戶郵件，將其投入各住戶信箱中，但對郭姓住戶十分好奇，竟拿出手電筒照射信用卡帳單內容，然後說了一句「刷了不少錢耶！」張女一聽也好奇，2人又一起拿起手電筒再次看清楚明細。

張女始終矢口否認犯行，直到告訴人提出現場錄音光碟（另起誹謗案之光碟證據），她才改口承認，法官認為她顯然是浪費司法資源，犯後態度不佳，判拘役25日。

李姓管理員在警訊時否認，偵查、審理中均坦承不諱，郭姓住戶也稱李男有向他道歉，不希望影響他的工作，判處罰金8000元、予以緩刑2年。

(中時)