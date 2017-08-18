資助人陳夢如揪團做公益 10年不間斷

台灣世展會資助人陳夢如（右）、余老師（中）資助10年不間斷，累積許多兒童資料及成長報告。（洪榮志攝）

一攤開十年來所累積的兒童資料及信件，台灣世界展望會資助人陳夢如說：「這些都是資助孩子的點點滴滴，每一位都像自己的孩子一樣！」從民國97年至今，陳夢如和其他親朋好友組成資助愛心圈，資助兒童已經邁入第10年，共資助9名國內兒童及1名國外兒童，在每個孩子自立之後也接續資助下一個需要幫助的孩子，10年來從不間斷。

在補習班工作的35歲小資女陳夢如，回憶起剛踏入資助計畫時說：「從飢餓三十接觸到台灣世界展望會後，便開始參與資助兒童計畫，希望邀請更多人共同發揮愛心來響應，然而剛開始很害怕被拒絕，不敢主動跟人分享，那時候通訊軟體還只有MSN，我就將資助的訊息打在動態上，結果陸續有許久沒聯絡的同學、同事主動來詢問如何加入資助，慢慢地我們的資助圈就這樣建立起來了，目前已經有20個資助人了！」

秉持著一股愛心與熱血，陳夢如加入資助兒童計畫，也參與台灣世界展望會志工服務，每到繳交資助款的時候，便挨家挨戶去拜訪每一位共同資助的朋友收取資助款，並帶著兒童信件及最新年度成長報告，和每一位資助人分享。雖然在資助的10年當中，有些朋友會退出、也會遇到許多挫折和質疑，但仍然有人和她一起從頭堅持到現在，看到桌上滿滿的兒童成長報告及照片，她謙虛地說：「很多朋友想要做愛心，但又苦無管道，如果透過我多做一些事情，可以讓我們這些有想要發揮愛心的資助人，能夠真正幫助到需要的兒童，就算我要花很多時間整理兒童資料、收齊資助款，也一點都不覺得辛苦，我願意去做！」

夢如邀請的資助人中，有一位是她的幼稚園老師。從事教育工作30年的余老師，看著夢如從小長大，成為積極熱情、願意發揮愛心的人，心中感到很欣慰，當夢如開口邀請她加入資助兒童計畫的時候，余老師二話不說馬上答應資助一名國內兒童小榆（化名）。在每年的成長報告中，余老師看見了小榆從幼稚園到今年升上國一的過程，她說：「就像自己所教過的孩子，希望小榆長大後也能像夢如一樣，成為一個願意分享、幫助別人的人，也希望她能加油，努力往當護士的夢想邁進，我會一直持續資助、陪伴她直到她的夢想成真！」

夢如和親朋好友資助的十位小孩，年齡橫跨幼稚園到高中，10年來看到了許多生命的改變；其中，今年高三的小歡（化名），從國小持續被資助至今，在今年更贏得了全國青年盃舉重大賽的冠軍，當夢如得知這個好消息時，也第一時間分享給其他資助人，大家都一起為小歡開心，就像自己的孩子贏得了金牌一樣，內心充滿了感動，大家更彼此鼓勵，「我們要持續資助下去，將愛心化作行動，幫助更多孩子完成求學之路、在屬於他們的人生道路上，成為最燦爛耀眼的太陽！」

台灣世界展望南區辦事處主任陳雅玲表示，「資助兒童計畫」，幫助國內許多貧困孩童走過求學之路，陪伴他們成長路上不孤單，在大台南地區共幫助了2296名經濟弱勢家庭孩童。然而，隨著開學的來臨，龐大的教育費用使許多家庭經濟面臨困境，目前國內尚有約1500名經濟弱勢家庭的孩童等待資助人的愛心與陪伴，邀請更多愛心民眾響應「資助兒童計畫」或「國內助學行動」，幫助台灣孩子擁有追尋夢想的勇氣，用愛心轉變生命、帶來希望未來。愛心專線：(06)221-5800分機10。

(中時)