陳金德：停電隔日就以簡訊向政院表示辭意
815大停電風波延燒，中油董事長陳金德今天(18日)第三度召開記者會，表示已獲行政院同意辭職；他也說明，其實早在事發隔天(16日)就以軟體簡訊向長官表示辭意。
陳金德說，擔任董事長11個月，對發生這件事也深感不安，今早到行政院開會報告斷氣事件檢討會時，於11點向院長提報表達辭職，並說已決定召開記者會，請院長同意。
他透露，早在15日大停電發生後隔天的早上7點40分，自己就已向副院長林錫耀表達辭意，請其轉達院長林全。後來院長指示要他等候，希望先調查事件原因完後再說。
至於為何先前不早說，讓外解批評他戀棧，陳金德表示，自己是政務任命，如果說請辭，壓力會回到長官身上，因此等今天調查告一段落，才表達辭意。
對於負責離開，他說 : 「沒什麼委屈。」但感嘆也許是「天意」， 15日禮拜二早中油開業務會報，才指示天然氣事業部，這個時機發電這麼重要，動輒斷電，供氣給台電火力發電，千萬不能斷氣，結果沒想到下午5點就發生跳機。
對於手上業務，他說會做好交接，至於是否仍要與出事包商巨路解約，他說自己既已不是董事長，就不再過問。說完隨即上樓打包，下午他會將書面辭呈送到經濟部代部長沈榮津手上。
(中時電子報)
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