福容大飯店超時、未給加班費 遭裁罰43萬元

「福容大飯店」延長工作時間未依規定加給工資、工時超過法令限制及未給員工例假，遭裁罰43萬元。（葉書宏翻攝）

新北市政府勞工局今（18日）公布今年第4波違反《勞動基準法》、《職業安全衛生法》、《性別工作平等法》雇主名單，總計有282家業者上榜，其中「福容大飯店」延長工作時間未依規定加給工資、工時超過法令限制及未給員工例假，遭裁罰43萬元，另外，新竹物流同樣因工時、例假問題，遭裁罰35萬元。

勞工局表示，違反勞基法以未依法給付加班費最為嚴重，共有88家；其次為勞工超時工作，共68家；至於未給與勞工例假者，則有43家；未按月提繳積欠工資墊償基金亦有5家；此次名單中還有上市科技大廠華冠通訊，遭裁罰38萬元

違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍，共30家。違反性工法部分，以雇主未善盡職場性騷擾防治義務為主，共6家，名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區，提供民眾查詢。

勞工局強調，未來除加強法令宣導，將持續針對轄內產業特性辦理各項專案檢查及臨場輔導，並定期對已違規的事業單位實施複檢，督促事業單位遵守勞動法令。

(中時)