竊贓車遭人寫「thieves」 賊看嘸遭警活逮

游嫌將竊來贓車塗成白色，以為能一手遮天，反引起警方注意，且車牌還遭人標記「thieves」，讓警方活逮。(高錦如翻攝)

賊竊贓車又偷竹筍，最終栽在英文上，遭警活逮。(高錦如翻攝)

賊竊贓車又偷竹筍，最終栽在英文上，遭警活逮！嘉義縣竹崎警分局梅山分駐所於日前執行勤務時，發現一部機車遭塗抹成白色，並在車牌下方發現寫有「thieves」（竊賊）字樣，隨即聽到有民眾大喊小偷，立即圍捕，逮到49歲游嫌，經坦承犯案後依竊盜罪嫌移送法辦。

警方表示，游嫌先在嘉義市竊機車，但怕被認出原車，自己異想天開，將機身塗成白色，並把車牌塗成黑色，平常將它作為交通工具及犯案工具，由於時常順手牽羊，讓居民為之氣憤，疑遭附近民眾在贓車標註「thieves」字樣，提醒其他人竊賊出來遊蕩了。

游嫌遭逮後表示，該車牌遭人寫上「thieves」完全不知情，也不認識英文字。警方通知車主到分駐所領車時，車主傻眼，原黑色車身遭竊嫌以白漆亂塗抹，原失而復得的心情頓時哭笑不得，並對游嫌提出竊盜與毀損告訴；另竹筍園地主則表示，不願對游嫌追究竊盜責任，但竊盜為公訴罪，警方仍依竊盜罪嫌辦理。

(中時)