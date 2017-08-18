竊贓車遭人寫「thieves」 賊看嘸遭警活逮
賊竊贓車又偷竹筍，最終栽在英文上，遭警活逮！嘉義縣竹崎警分局梅山分駐所於日前執行勤務時，發現一部機車遭塗抹成白色，並在車牌下方發現寫有「thieves」（竊賊）字樣，隨即聽到有民眾大喊小偷，立即圍捕，逮到49歲游嫌，經坦承犯案後依竊盜罪嫌移送法辦。
警方表示，游嫌先在嘉義市竊機車，但怕被認出原車，自己異想天開，將機身塗成白色，並把車牌塗成黑色，平常將它作為交通工具及犯案工具，由於時常順手牽羊，讓居民為之氣憤，疑遭附近民眾在贓車標註「thieves」字樣，提醒其他人竊賊出來遊蕩了。
游嫌遭逮後表示，該車牌遭人寫上「thieves」完全不知情，也不認識英文字。警方通知車主到分駐所領車時，車主傻眼，原黑色車身遭竊嫌以白漆亂塗抹，原失而復得的心情頓時哭笑不得，並對游嫌提出竊盜與毀損告訴；另竹筍園地主則表示，不願對游嫌追究竊盜責任，但竊盜為公訴罪，警方仍依竊盜罪嫌辦理。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。