想要參加新北聯合婚禮 先來市府門口「露營」

市府門口外綿延一長排露營帳篷，市府成另類新興「露營區」。（葉書宏攝）

市府門口外綿延一長排露營帳篷，市府成另類新興「露營區」。（葉書宏攝）

新北市聯合婚禮19日開放報名，將邀請100對新人到淡水漁人碼頭開「郵輪婚禮派對」，今年加碼要送6對新人搭乘公主遊輪去沖繩度蜜月，每組市價高達6萬元，不少新人提早好幾天到市府排隊，市府門口外綿延一長排露營帳篷，市府成另類新興「露營區」。

(中時)