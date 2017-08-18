白雲機場通道關閉 旅客乘車井然有序
昨（17）日因城軌前期施工，白雲機場A、B到達區小型客車通道臨時關閉。雖然狀況突發，但前來接機的私家車主，卻有序至停車場候客，抵達區和停車場總體秩序良好。預計該通道將關閉至明（19）日上午8時。
為更好地引導旅客抵離，白雲機場在靠機場的高速路電子屏，發布「提醒」；此外，航站樓到達廳出口、各大停車場入口等位置，也擺放清晰指示標牌。
而在A6、B6號門的「免費接駁公車上客點」，也有工作人員引導旅客，有序上車前往P1、P4、P5停車場。
機場可見乘坐私家車的旅客，前往停車場搭乘免費接駁公車，旅客井然有序的上車，隊伍十分整齊。截至昨日下午16時，公車共運送160餘名抵達旅客前往停車場。
從瀋陽市飛來廣州市的葉小姐說：「朋友在P5停車場等我們，有老人和孩子同行所以選擇坐接駁公車過去，感覺還挺方便。」
(旺報)
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