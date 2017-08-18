竊盜通緝犯怕入監沒酒喝 路倒被逮個正著
「飲啦！今朝有酒今朝醉」。市警三分局健康所李姓員警日前一早值勤時，發現一男子
在美村路巷口就搖搖晃晃喝醉酒，擔心安危上前攙扶，沒想到一問才發現對方是50歲謝姓竊盜慣犯，他這個月才遭通緝，擔心入監沒酒喝，還「趕進度」喝個爛醉，當場被逮。
當時，李姓警員正在執行交通稽查勤務，在南區美村南路123巷口時，看見1名男子走路搖搖晃晃，應該是喝了很多酒，怕他晃到馬路上有危險，上前攙扶，將他拉到騎樓攔查。
「怎麼會一大早就喝得那麼醉？」，謝男帶著幾分酒意說，自己已酗酒成癮，沒喝就會幻聽或幻覺的現象，喝了酒還正常一點，就怕要入監了沒酒喝，趁還是自由之身就盡量喝。
員警一查才發現，謝男因竊盜案被判刑6月，上個月應到案執行而未到案，才遭台中地檢署發佈通緝令，卻因喝醉酒被逮。
員警不動聲色，將謝男送回派出所，請他喝熱茶，等待他清醒完成筆錄後，再解送台中地檢署歸案。
(中時)
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