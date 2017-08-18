32K沒人應徵 甄莉昔吐員工紛離職主因

甄莉表示因太勞累，員工紛紛求去。（圖／中時資料照片）

資深女星甄莉投身餐飲業10多年，有「火鍋女王」稱號，近日她接受媒體專訪，脫口表示因旗下的「甄品鍋」開出32K仍找不到人應徵，讓她心灰意冷決定收攤，而她今年2月受訪時就曾透露因員工紛紛因太勞累而鬧離職，使她相當心煩。

甄莉2014年為開設「甄品鍋」砸下上百萬，當時風光開幕還有不少藝人義氣站台，包括胡瓜、丁柔安、謝震武、梁赫群等人，沒想到今年初驚爆停業，當時據《壹週刊》報導，甄莉表示因遇到員工罷工、人手不足，為了餐廳人事問題焦頭爛額才有此打算。

甄莉吐露，去年11月餐廳內兩位資深員工因喊累打算離職，甄莉便用兩人資歷「一年以上、未滿二年」比照勞基法，要求兩人須在離職前20天告知，但對方不願，她便開口說那就往前扣20天薪水，兩人頓時沒話說，答應做到20天後才離開。

因餐廳找不到人手幫忙，甄莉甚至為此失去健康，她自曝免疫力失調患疱疹，每晚睡不好，還讓兒子抱怨「為什麼妳都不回來」，使甄莉也十分無奈，才決定不做了。

(中時電子報)