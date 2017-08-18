以活人進行細菌實驗 陸再公布侵華七三一部隊罪行

位於哈爾濱的七三一部隊罪行陳列館，展出當年祕密進行殘酷人體實驗的相關文物。（圖/新華社）

據大陸澎湃新聞網報導，繼日本NHK電視臺播出抗戰期間，惡名昭彰、駐紮於中國東北的七三一部隊紀錄片後，哈爾濱的侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館，今日再次公佈一批七三一部隊從事人體實驗和研製細菌的最新證據，其中包括專做鼠疫菌用的電流孵卵器，細菌戰犯筆供和檔案，以及一部份七三一部隊當時的照片。館長金成民介紹，這些珍貴藏品是從哈爾濱民間徵集而來，由於當年撤離時日軍來不及銷毀，才讓這批證據完整地被保留下來。

NHK紀錄片：731部隊的真相，“精英”醫者與人體試驗。

所謂「七三一部隊」，實際上是早年駐紮在東北地區的日本關東軍一支部隊，番號全名為關東軍防疫給水部本部（滿洲第731部隊），駐地為黑龍江省哈爾濱。對外宣傳主要以研究防治疾病與飲水淨化為主，但實質上，卻如納粹一樣，利用活生生的中國、蘇聯和朝鮮人進行生物與化學武器的效果實驗，藉此取得最真實的實驗結果。目前所知，七三一部隊營區占地約6平方公里，內部曾進行凍傷、低溫、減壓、毒氣等活人實驗，後世研究者普遍認為，至少有一萬人死於這類實驗。

來訪的日本團在七三一部隊陳列館前駐足。（圖/中新社）

先前在哈爾濱七三一部隊營區遺址，挖出不少仍裝有液體的玻璃瓶。（圖/新華社）

正對活人進行實驗的七三一部隊。（圖/維基百科）

但諷刺的是，戰爭結束後，原任職於七三一部隊的人員多半未像其他日軍一樣，接受東京國際法庭大審，而是返國轉入各大學醫學院、任職於製藥公司或進入厚生勞動省，像是隊長北野政次中將，不僅全身而退，還創立日本最大的製藥公司：綠十字，最終甚至安享天年以91歲高齡過世。在不少受害家屬和倖存者出面抗爭後，2002年東京地方法院承認731部隊的存在以及所進行的生物戰的行為，但日本國內對此仍多有隱晦，直到上週由NHK電視台披露，並直指多位醫學權威曾涉及七三一部隊的殘忍實驗，才真正在當地造成衝擊。

(中時電子報)