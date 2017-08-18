連電力都靠中國 印度難承受兩國貿易戰

印度和中國之間的角力近日從邊境對峙延伸到了貿易戰爭。(圖/shutterstock)

在中國與印度在錫金段邊境洞朗地區對峙之際，印度政府近日以維護國家數據安全之名，考慮對中國能源、電訊及電力傳輸產業進行嚴格管制，意圖從國家內部展開排斥行動，防止中國染指相關產業，但印度對中國貿易逆差龐大，甚至有30%的電力必須依靠從中國進口，以目前的情況來看，難以承受兩國之間的貿易戰爭。

據印度《經濟時報》報導，印度對中國貿易逆差逐年擴大，中國去年對印度出口總額達583.3億美元，比2015年增長0.2%，然而印度對中國的出口則下降至117.6億美元，比2015年減少12%，兩國貿易赤字高達465.6億美元，

儘管金額龐大，但其實中國對印度出口額僅佔總出口額的2%，所以就算印度抵制所有從中國進口的產品，對中國也不至於構成重大影響，再加上中國可開發其他亞洲國家成為其製造業的新市場，並非一定要倚靠印度市場。

反觀目前印度每年從中國進口電信設備總值超過7000億盧比，中國公司在印度電信市場的地位不可小覷，還有印度的製藥業也嚴重依賴中國進口，更別說影響民生的電力，也是印度必須依賴中國進口的，在印度的第12個五年規劃期間，印度有近30%發電能力需從中國進口，另外，快速增長的太陽能領域，中國的太陽能設備在2016年4月至2017年1月佔據了印度87%的市場。

外界對兩國的貿易現狀多專注於中國傾銷消費品到印度，不過事實上，印度在資本財上也很依賴中國，減少廉價資本財進口將推高其生產成本，也就是說印度可以與中國開打貿易戰，但前提是必須在耗費10年來使製造業增長，扭轉對中國貿易的局面。

(中時電子報)