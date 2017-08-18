連電力都靠中國 印度難承受兩國貿易戰
在中國與印度在錫金段邊境洞朗地區對峙之際，印度政府近日以維護國家數據安全之名，考慮對中國能源、電訊及電力傳輸產業進行嚴格管制，意圖從國家內部展開排斥行動，防止中國染指相關產業，但印度對中國貿易逆差龐大，甚至有30%的電力必須依靠從中國進口，以目前的情況來看，難以承受兩國之間的貿易戰爭。
據印度《經濟時報》報導，印度對中國貿易逆差逐年擴大，中國去年對印度出口總額達583.3億美元，比2015年增長0.2%，然而印度對中國的出口則下降至117.6億美元，比2015年減少12%，兩國貿易赤字高達465.6億美元，
儘管金額龐大，但其實中國對印度出口額僅佔總出口額的2%，所以就算印度抵制所有從中國進口的產品，對中國也不至於構成重大影響，再加上中國可開發其他亞洲國家成為其製造業的新市場，並非一定要倚靠印度市場。
反觀目前印度每年從中國進口電信設備總值超過7000億盧比，中國公司在印度電信市場的地位不可小覷，還有印度的製藥業也嚴重依賴中國進口，更別說影響民生的電力，也是印度必須依賴中國進口的，在印度的第12個五年規劃期間，印度有近30%發電能力需從中國進口，另外，快速增長的太陽能領域，中國的太陽能設備在2016年4月至2017年1月佔據了印度87%的市場。
外界對兩國的貿易現狀多專注於中國傾銷消費品到印度，不過事實上，印度在資本財上也很依賴中國，減少廉價資本財進口將推高其生產成本，也就是說印度可以與中國開打貿易戰，但前提是必須在耗費10年來使製造業增長，扭轉對中國貿易的局面。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。