世大運》業餘最後大賽 「準職棒」雙胞胎珍惜舞台

蘇智傑(中)、陳重羽(左)及陳重廷今到天母練球，心情不錯。(蔡銘仁攝)

陳重羽(右)和陳重廷世大運後，即將展開職棒生涯。(蔡銘仁攝)

2017世大運首度移師台北，這次是「準職棒」的兄弟檔陳重羽和陳重廷，告別業餘的最後大賽，身為此次中華隊正、副隊長的兩人，今(18日)不約而同表示會特別珍惜這次機會，盡情去享受比賽，陳重廷說，「想太多不一定做得好，不如就放手去享受！」

陳重羽和陳重廷今年中職季中選秀會時，雙雙被統一獅挑走；若完成簽約，將是少數進職業還能同隊的兄弟檔。他們都很滿意能被同隊挑中，直言「是最好的結果。」在進職業前，他們將先披上中華隊戰袍，肩負帶領球隊的責任，在後天開打的世大運棒球賽與各國列強爭奪金牌。

陳重羽坦言，先前幾個在國外的國際賽，心情都不比這次世大運來得興奮，而這多少和在台灣開打有些關係。如今球隊調整來到最後階段，身為隊長的他認為，球隊調整一切都很好，對比賽充滿信心，「短期賽事比的就是臨場反應，以及球隊的氣勢。球隊氣勢只要好，就能正常發揮。」

大賽開打在即，又是在台灣比賽，球員們興奮在所難免，不過多少也會緊張。連兩屆參賽、身為老大哥的統一獅球星蘇智傑說，大家狀況都很好，但心情上感覺有些放不開，還得多跟其他人聊聊天，試著讓他們放鬆心情。至於他先前熱身賽打得不順，他樂觀以待，「結果不好，但過程不錯，揮棒感覺很好。」

(中時電子報)