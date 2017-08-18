外界批不辭職 中油董座還原過程：停電隔天早已提

815全台大停電事件發生第3天，中油董事長陳金德 今（18）日宣布請辭。今早行政院召開該事件檢討會期間，陳金德表示，自己早上11點當面向行政院長林全請辭；為了表達辭意堅決，自己也「先斬後奏」，早上10點提前對外宣布記者會的消息。下午他將把辭呈送至經濟部。

大潭電廠6部機組15日傍晚同時跳電，肇因中油安裝大潭廠計量站電源供應器出包，天然燃氣供應中斷。中油與其設備承攬商巨路工程師的人為操作錯誤，導致系統異常，供氣的MOV電動閥關閉；直至系統恢復正常前，供氣中斷近2分鐘，引發半個台灣停電的意外事故。

停電事件延燒，經濟部長李世光下台，遭外界點名應請辭負責的陳金德，也在今日確定請辭，並於下午1點召開記者會對外說明。

短短15分鐘的記者會中，陳金德除再次向外界道歉外，更透露自己早在15日跳電的隔一天，也就是16日，就向林全口頭請辭。他說，16日早上7點多就已透過通訊軟體，向行政院副院長林錫耀表達辭意，林請自己等候消息；隨後他也主動聯絡院長辦公室，但林全當時認為，釐清事故經過、了解如何改善是首要任務，請辭與否，等之後再說。

中油17日緊急成立專案小組，於18日深夜完成調查報告，一早已向行政院、經濟部進行報告；中油表示，調查結果跟之前對外說明的內容99%沒有出入。

陳金德說，既然事件已經暫告一個段落，自己便再次請辭，也謝謝林全成全自己。停電事件捲入政治紛爭，面對媒體詢問有無覺得委屈？他稱沒有，中油斷氣兩分鐘，全台受到這麼大的影響，身為中油董事長，本應該為此負責。

陳金德也透露，自己在辭職前，已經先告知高雄市長陳菊請辭一事。接下來，按照林全指示，陳金德預計將整個停電事件妥善處理後，進行董事長交接。

不過，對於事故經過、責任歸屬，當前中油和其設備承包商巨路的說法有出入。面對媒體詢問，陳金德直言已經請辭，不願再就這個問題發表意見。

記者會結束前，陳金德說自己要回辦公室打包行李，下午將把辭呈正式送到經濟部代理部長沈榮津手上。

(旺報)