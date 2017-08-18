周柏雅：空辦公室付高電費市府當凱子

沒人使用的空租辦公室，台北市府硬是要用超貴的基本電費設定，一戶電費一個月最高可以高達3萬元，。台北市議員周柏雅18日指出，捷運局要蓋環狀線、暫緩招租辦公室，期間電費共計188萬2324元，他痛批明知道不會使用，還硬要支付超高額基本電費，每月電費相當於一個家庭39個月的電費，捷運局把市府當凱子爹。

台灣平均1個家庭每月電費767元，北市府所持有的捷運景安站連續3年被審計處的決算報告提醒：長期空租造成市產的收益損失。北市府在與新北市府幾次的協調、公文往來後，即把空租損失大降價，新北市政府只需支付829萬的水電管理費用即可。

但明明是空租、暫緩招租中的市有房屋，理當甚少有人使用水電才是，周柏雅調閱資料後發現，空租期間光是單戶的辦公室，單月電費就高達3萬餘元；2010年6月至2015年6月的暫緩招租期間電費188萬2324元，加上2015年6月至2017年6月的空租期間電費109萬7497元，這4戶空租的總電費就高達297萬9821元。

周柏雅批，2010年6月至今，長達7年、沒人使用的4戶辦公室，平均每月市府還要支付電費34115元。

(中時)