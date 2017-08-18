周柏雅：空辦公室付高電費市府當凱子
沒人使用的空租辦公室，台北市府硬是要用超貴的基本電費設定，一戶電費一個月最高可以高達3萬元，。台北市議員周柏雅18日指出，捷運局要蓋環狀線、暫緩招租辦公室，期間電費共計188萬2324元，他痛批明知道不會使用，還硬要支付超高額基本電費，每月電費相當於一個家庭39個月的電費，捷運局把市府當凱子爹。
台灣平均1個家庭每月電費767元，北市府所持有的捷運景安站連續3年被審計處的決算報告提醒：長期空租造成市產的收益損失。北市府在與新北市府幾次的協調、公文往來後，即把空租損失大降價，新北市政府只需支付829萬的水電管理費用即可。
但明明是空租、暫緩招租中的市有房屋，理當甚少有人使用水電才是，周柏雅調閱資料後發現，空租期間光是單戶的辦公室，單月電費就高達3萬餘元；2010年6月至2015年6月的暫緩招租期間電費188萬2324元，加上2015年6月至2017年6月的空租期間電費109萬7497元，這4戶空租的總電費就高達297萬9821元。
周柏雅批，2010年6月至今，長達7年、沒人使用的4戶辦公室，平均每月市府還要支付電費34115元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。