「要會色誘男人」 《倩女》女主角原本是她非王祖賢

王祖賢主演《倩女幽魂》「聶小倩」一角，原定由中森明菜演出。(圖/電影收藏狂、星娛樂微博)

女星王祖賢以《倩女幽魂》的「聶小倩」一角爆紅，奠定她在演藝圈不可動搖的地位，不過據悉她並非導演徐克的第一人選，因為此角色雖然楚楚可憐，但仍要是會「色誘男人的女鬼」，據悉原本屬意對象是日本女星中森明菜。

王祖賢近年已淡出螢光幕。(圖/本報系資料照)

根據陸媒《新浪網》報導，《倩女幽魂》中的「聶小倩」一角，在導演徐克心中應該具備楚楚可憐的形象，還要有多愁善感的氛圍，在擁有性感樣貌之餘，骨子裡依舊要是個會「色誘男人的女鬼」，原本第一人選鎖定日本歌星中森明菜，只可惜對方並未接受邀約，後來將對象轉為華人女星，原本相中當時人氣女星羅美薇，只可惜對方有片約在身無法答應，也讓女主角人選一度陷入難產。

就在此時並未在考量範圍中的王祖賢，靠著決心跟出色扮相打動徐克，並拿下該角色演出機會，未料此部戲劇在台灣票房開出紅盤，也讓王祖賢成為影壇當紅炸子雞，成為影迷心中女鬼的經典代表。

(中時電子報)