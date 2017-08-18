MLB》再演「基襪大戰」前 洋基橫掃大都會

塞弗瑞諾重拾王牌身手，率洋基橫掃大都會4連勝。(美聯社)

儘管洋基在美聯東區，落後龍頭紅襪有不小的勝場差，不過他們還沒放棄排名往前，且今(18日)與大都會的「地鐵大戰」最後一戰，以7比5贏球睽違14年再度橫掃大都會，斬獲4連勝，在明天將與紅襪交手前，打出不錯的氣勢，總教練吉拉迪直言，「這是非常重要的勝利，因為比賽已經不多了！」

洋基此役靠塞弗瑞諾(Luis Severino)6.1局失1分好投，以及捕手G.桑契斯(Gary Sanchez)3分炮領軍，一路壓著大都會打，前8局打完，還以7比1領先。直到9下洋基換上米契爾(Bryan Mitchell)，大都會才靠葛蘭德生(Curtis Granderson)3分炮，敲3安得4分，但最終仍輸球作收。

塞弗瑞諾前役對紅襪，僅投4.1局丟掉生涯最多10分，堪稱本季最慘烈一役。此役他回穩威風八面，完全壓制大都會打線，他說，「上一場比賽，我試著要投邊邊角角和打者對決，今天這場比賽，我想緊逼他們，整場比賽盡可能取得球數領先。」他轉換策略，從結果來看收到不錯的效果。

除了塞弗瑞諾，洋基奪勝的另一個關鍵，是桑契斯首局的3分炮。身為4棒主炮的他，這場比賽4打數2安打，包括那發全壘打，單場貢獻5分打點，這是他這4連戰第3場有全壘打演出，不過講到那發全壘打，他自己也有點意外，「我咬中球心打向右半邊，但有點失去平衡，沒想到會飛過牆。」

這是洋基繼2003年後，再度於「地鐵大戰」橫掃大都會。當家開路先鋒賈登納(Brett Gardner)直言，球季進行到現在，最重要的就是贏球，「當我們和大都會交手，能身為球員體驗地鐵大戰，我們都很興奮。很開心到大都會球場作戰，更好的是我們打得很棒！」洋基贏球後，與紅襪差4場勝差。

(中時電子報)