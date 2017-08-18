黃創夏諷：相較蔡英文集團 李登輝真心愛台
全台大跳電，除了戳破了蔡英文集團「絕不缺電」的天大謊言外。資深媒體人黃創夏認為，還曝露了蔡英文集團「愚蠢」和「實質賣台」的可怕事實。黃表示對比1999年的「729大停電」，「815大跳電」政府因應的荒腔走板，蔡英文和林全呆若木雞，只會寫臉書放嘴砲來因應。相較起蔡英文集團，李登輝因應危機的S.O.P才真是真心愛台灣。
黃創夏說「729大停電」那夜，當斷電訊號一發生，據當時的政府文件和訪談紀錄紀載，李登輝的第一個動作是抓起機密電話給參謀總長，指令「依照共軍攻擊台灣電力設施」想定，啟動一切早就規畫且演練的作為。並下令各機場的F-16和IDF，升空巡弋台海中線，左營軍港的戰艦也出航往澎湖外海，捍衛領海。
且立刻調集所有可用能源，第一優先提供給各戰情雷達、機場港口和飛彈部隊以及各大機動裝甲旅，確保台灣有反制任何攻擊的準備。並電令交通部長，清查天上的飛機、海上的船艦和鐵軌上的火車是否安全？搞定後，李登輝和蕭萬長才再度打電話給經濟部，詢問為什麼會斷電？
再看看這次大跳電時的前5個小時，蔡英文和林全除了寫臉書之外就呆若木雞，還有無視最近共軍飛機頻頻繞台的險峻，毫無國安作為，反而是不斷在想謊話鬼扯「一個工人的黃金手指」、動員「綠衛兵」想出更多謊言去掩蓋「台灣不缺電」之瀰天大謊…真是天差地遠！
(中時電子報)
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