三條星光路線　來新北開心FUN完暑假！

新北市政府農業局特地規劃了三條一日遊路線，盤點新北市夏日好去處。（葉書宏翻攝）

新北市政府農業局特地規劃了三條一日遊路線，盤點新北市夏日好去處。（葉書宏翻攝）

新北市政府農業局特地規劃了三條一日遊路線，盤點新北市夏日好去處。（葉書宏翻攝）

新北市政府農業局特地規劃了三條一日遊路線，盤點新北市夏日好去處。（葉書宏翻攝）

新北市政府農業局特地規劃了三條一日遊路線，盤點新北市夏日好去處，因應天氣炎熱，更把部分行程調整到晚上，歡迎大朋友小朋友來新北，抓住暑假的尾巴！

遊程一：北海岸嘗美味一日遊

龜吼漁港啖海鮮、瑞芳夜釣

遊程一從萬里區的龜吼漁夫市集開始，由萬里在地漁民經營的龜吼漁夫市集，多販售漁民自家漁船捕獲的新鮮漁獲，向來是北海岸吃海鮮的絕佳去處之一，每年萬里蟹季更是人氣滿滿。而為慶祝父親節，八月特地推出整個月的強檔優惠！滿仟元現享88折，或贈送88元小菜或文蛤、小管等生鮮滿額禮（視當日漁獲狀況而定，購買時請先確認攤商前公告牌）。

吃完海鮮後，不妨從陸地轉到海上活動，到瑞芳區夜釣！深澳漁港夜釣活動興盛，經驗豐富船長會帶著釣客搜索魚獲豐富的海域，也可以從海上欣賞九份及漁村的美麗燈火。夜釣遊程需先預約，有興趣的朋友可到瑞芳區漁會網站休閒漁業專區以及深澳海上觀光網頁瀏覽資訊。

遊程二：採茶控窯一日遊

坪林綠光農園採茶體驗、金山甘藷星光控窯

遊程二帶大家體驗當季的新北農業，享受大地孕育出的自然饗宴。第一站先到坪林的「綠光農園」，這是一座使用有機農法的茶園，茶園中除滿山的綠意盎然外，更可見到多樣生態，諸如魯冰花、白頭翁，甚至還有機會遇見翡翠樹蛙。這裡預約體驗採茶、製茶、種樹、拔草和當1日茶農，還可以品嚐到茶園種植的有機綠茶、紅茶、烏龍茶、東方美人茶、包種茶，度過一個親近自然又富有人文底涵的午後！

新北農業不只好茶精彩，八月正是新北健康三寶-甘藷上市的時候！北海岸最大甘藷產地位於金山區，八月正是產季。金山甘藷主要為紅皮橘肉的台農66號，口感綿密，甜度可與水果相比，烤來吃或煮熟後冰鎮都好吃！市民朋友可於8月20日至金山參加「新北健康三寶-藷來寶 焢窯趣」活動，今年的活動特別調整時間，從下午三點烤到晚上，還有專家帶大家觀察美麗星空「藷星星」。或者也可於平日到汪汪地瓜園等當地業者經營的農場享受田園之樂，自己挖自己烤的滋味會更加甜美喔！詳情可至金山區公所網站導覽資訊。

遊程三：淡水河兩岸生態煙火一日遊

八里挖子尾自然保留區體驗生態、淡水漁人碼頭浪漫煙火

八里左岸從渡船頭到十三行博物館之間有自行車道連接，可一路騎車享受海風。挖子尾自然保留區擁有獨特河口生態，孕育出溼地生態豐富的生物多樣性，可觀賞水筆仔、招潮蟹、彈塗魚和許多鳥類，是一個適合親子共遊的自然生態教室，歡迎大朋友小朋友來訪，不過也請記得把足跡限制在木棧道上，不要走進灘地，也請勿丟垃圾，一起守護自然資產。

白天遊左岸，到了晚上右岸又是另一種風情！七夕情人節前夕的8月27日，淡水漁人碼頭將舉行「愛戀漁人碼頭-浪漫花火情人夜」，由淡水區漁會、福容飯店、水灣公司共同贊助。當天將邀請貢寮海洋音樂祭最佳人氣樂團獎-Norasays樂團、藝人王中平及民歌手李明德演唱情歌，共享浪漫時光，更有讓人期待長達5分20秒的浪漫煙火秀，將在夜空點亮繽紛的濃情蜜意。

除了表演外，港區木棧道下商店街商品也有各類主題餐廳，魚藏海鮮宴會廣場更是饕客品嚐海鮮的絕佳地點，享受漁民捕撈上岸直送的海味，聽著浪漫情歌、看著繽紛煙火秀，讓你的視覺聽覺嗅覺與味覺都得到滿足。此外，情人月活動將持續一個月，8月27日至9月30日的每個周末都有浪漫民歌演唱會，歡迎大家來吹風聽歌。

(中時)