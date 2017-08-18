議員批未宣導台電檢修停電 中市府：勿政治操作
815大停電後，民眾聞停電色變，市議員顏莉敏今天（18日）表示，台電緊急公告8月17日到9月30日「因線路改良須進行各區停電」訊息，質疑市府沒有任何訊息告知市民。對此
，台電表示，這是計畫性工作，例行性維修，和815無關；市府強調，例行性檢修，非緊急停電，呼籲政治人物勿散播不實緊急停電訊息，造成市民恐慌。
顏莉敏說，她昨天接到許多民眾的抱怨，說台電緊急張貼停電的通知單，大家都半信半疑，台電網頁也一直打不開，詳細的停電區域和影響戶數都不甚清楚。
顏莉敏表示，台電停電的範圍甚廣，影響戶數眾多，幾乎全市各區都有，影響時間也拉得相當長，從8月17日到9月30日1個多月的時間，全市都有戶數必須得面臨停電狀況，卻未收到市府任何官方的通知，質疑道市府跟台電溝通管道出了問題？沒有宣傳「如此讓市民不便」的事情。
台電台中區處業務副處長謝義隆表示，這是計畫性工作，例行性維修，每年的例行性檢查工作，每天都不一樣的區域，維修檢查時每個區都停3、4個小時，和815無關，「一點關係都沒有」。
市府回應表示，國民黨市議員顏莉敏烏龍爆料市府未即時告知民眾17日台電緊急性停電訊息，查證後證實，議員所指的是台電例行性、計畫性的供電系統檢修公告，屬每年經常性辦理，目前已公告到9月底，並非緊急性停電，呼籲議員不要利用日前發生的全國停電事件進行政治操作，進而散布不實訊息造成市民恐慌！
市府新聞局長卓冠廷強調，815全台大限電期間，台中市也受到影響，市府第一時間即利用各式平台，包括市長臉書、新聞稿、市府官方line、有線電視跑馬等，將各項即時訊息提供給市民與其他縣市民眾，也成立災害應變中心，出動警消協助交通及救援，盡力做好應變。
經發局長呂曜志指出，議員所提的8月17日台電停電訊息，是台電例行性、計畫性的供電系統檢修公告，是全年經常性辦理的業務，目的是讓供電系統維持穩定，目前已公告到9月底，並非緊急性停電。
市府表示，台電除了在網站上公告這類訊息，也會透過台中營業處分區向施工影響範圍的區里告知，讓居民了解並預作配合。
(中時)
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