廣州「紅樓」微改造 預估年底完成
沿著廣州市海珠區沙園大街一路往市場深入，燒臘鋪、寵物店等許多店鋪聚集於此。不熟悉沙園的人，一不小心就錯過沙園大街37號大院的入口。然而在台聯沙園商場對面的寵物店旁，有一約1公尺寬的鐵門，門內是被評為區級文物的「永泰別墅」的姊妹樓「紅樓」。
儘管已被評為文物，但紅樓卻在去年就被鑑定是危樓。由於年久失修，「紅樓」不僅外牆表面風化嚴重、局部牆體剝落，再加上周邊院落環境惡劣，雜物和垃圾堆積，37號大院已不宜居住。
對此，沙園大街37號大院被納入《廣州市2017年城市更新項目和資金計劃》的廣州老舊城區微改造名單，成為海珠區老舊城區微改造項目。
然而除了外牆的「傷痕」，紅樓最嚴重的是「內傷」。《永泰別墅——紅樓修繕工程設計方案》指出，紅樓除了屋面、樑柱、地面、門窗，有不同程度的損壞和破落外，其排水設施也十分陳舊，每逢暴雨，牆體就會受泡。
為徹底修繕「紅樓」，改造工程將分為兩期進行。整個修繕工程，去除勘察、設計等費用，施工費用就需投入近300萬元人民幣。沙園街城管科科長余亮華表示，目前「紅樓」的修繕方案已全面通過，預估將於今年內完成。
(旺報)
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