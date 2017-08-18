貧婦治病疑錢被偷 警花20分鐘尋回

崔婦（右）欲支付醫院費用7萬元，家中卻遍尋不著，以為遭小偷心急報案，員警扮演柯南花20分鐘尋回。（張妍溱翻攝）

經濟弱勢家住台中市北屯區的62歲崔姓婦人，日前因為跌倒導致頭部及腳受傷住院，需支付醫院醫療費用7萬元，當準備出門繳錢時卻發現不見了，崔婦以為家中遭小偷心急報警，員警扮演柯南花20分鐘最後在塑膠袋尋獲黑色包包裡有7萬元現金，崔婦發現烏龍一場破涕為笑一再向員警道謝。

崔婦向警方指出，因獨自外出散步時不慎跌倒，導致頭部及腳受傷經救護車送醫急救幸無生命危險，住院及醫療費用卻高達7萬元，對崔婦來說是一筆大負擔，16日到郵局將平日省吃儉用存下來的錢領出然後放進攜帶的黑色包包內，回家後並收藏於櫃子內。

當天下午崔婦準備出門到醫院繳錢時找不到黑色包包，家中四處尋找未果，一時心慌直覺是遭竊賊偷走趕緊報案，水湳派出所員警獲報前往崔婦住處發覺門窗未遭破壞屋內也無被翻箱倒櫃跡象，約20分鐘後員警從塑膠袋內尋獲黑色包包，裡頭有現金、存摺及印章，崔婦彷彿放下心中一顆大石，一再感謝人民褓姆。

(中時)