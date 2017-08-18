世大運》倒數2天-舉重許淑淨可望摘中華首金

奧運舉重金牌得主許淑淨說，會以平常心參賽。（呂素麗攝）

2017台北世大運開幕進入倒數階段，大會第一面金牌可能會出現在20日的男子56公斤級舉重場，中華隊將派出曾在2011年深圳世大運拿到銅牌的唐啟中參賽，有可能幫助中華代表團奪得本屆賽事第一面獎牌，但中華代表團的第一面金牌可望在21日的女子53公斤級、里約奧運金牌得主許淑淨身上，當天晚上再由女子58公斤級、里約奧運銅牌郭婞淳接手，中華隊有機會單日開出雙金好成績。

台灣舉重女將郭婞淳3日在台北出席「SAMSUNG支持世大運好手 突破極限之顛」記者會，會後穿上她的「Lift Your Life,I am with KUO郭婞淳專屬世大運公益應援T」，她表示將義賣應援T，義賣所得扣除成本後，回饋東部基層體育學校，做為運動發展基金。中央社記者張新偉攝 106年8月3日

由於舉重並不是世大運的必辦項目，因此過去只在2011年深圳與2013年喀山辦過兩次舉重賽事，中華隊在2011年摘下1金(女子63公斤級何筱君)、1銀(唐啟中)、1銅(女子53公斤級許淑淨)；2013年再獲1金(女子58公斤及郭婞淳破大會與全國紀錄)、1銀(女子69公斤級洪萬庭)。

本屆舉重重返競賽運動種類，中華隊精銳盡出，派出男女各8位選手參賽，當中又以兩屆奧運金牌得主許淑淨與今年亞錦賽金牌郭婞淳雙姝最有知名度，曾在世大運奪過牌的唐啟中與洪萬庭也不容小覷，至於女子63公斤級江念欣與男子105公斤以上級的陳士杰也可望成為黑馬。

其中許淑淨在2012平澤亞錦賽開啟國際賽金牌之路，該年倫敦奧運以219總公斤得到銀牌，但中國大陸金牌選手趙常玲在去年被國際禁藥組織(WADA)檢驗出禁藥，許淑淨遞補摘金。2014仁川亞運、2015休士頓世錦賽、2016里約奧運，許淑淨連續3年在國際賽稱后，拿遍舉重所有國際賽金牌，如今只剩下世大運就能實現大滿貫。

郭婞淳在2013年一舉奪得亞錦賽、世大運與世錦賽金牌，2016年又分別摘下亞錦賽和世界大學錦標賽金牌，里約奧運得銅，今年土庫曼亞錦賽完成衛冕，這兩年狀況頗佳，本屆世大運有機會2連霸。

對於背負奪金重任，許淑淨和郭婞淳都淡然面對，尤其是許淑淨更是心臟夠大顆，她的教練蔡溫義也笑笑表示，到時候大家就知道了；郭婞淳的教練林敬能則是積極看待，希望郭婞淳能夠在國人面前展現出最佳實力。

(中時電子報)