下周五台南部分地區停水或降壓供水 18萬戶受影響
台南民眾注意！下週五（25日）台南將有部分地區停水。台灣自來水公司為改善台南市部分地區停水後復水緩慢等供水問題，將於下週五上午9時起進行幹管改接工程，工程共計23小時，下週六（26日）上午8時起逐漸恢復正常供水，約有18萬戶受影響。
台水公司第六區管理處表示，影響範圍涵蓋台南市東區、南區、永康區和仁德區。
台水公司第六區管理處表示，本次停水用戶數約98,997戶、水壓降低用戶數約87,493戶，除停水及降壓供水區域外、其餘地區維持正常供水，復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區用戶供水可能延遲。
台水公司第六區管理處指出，考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊將執行交通管制，請民眾配合改道並注意交通安全。另外，也呼籲用戶在停水前儘早儲水備用。
(工商)
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