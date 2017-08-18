高雄市府包喜宴廳 表揚200多位特優、資深里長
高市民政局舉辦「特優暨資深里長表揚大會」，18日在大寮享溫馨喜宴會館辦桌，頒獎並宴請200多位獲選里長；市長陳菊感謝里長們做市府最強大後盾，站在第一線為民服務，有人甚至一做35年，一心為高雄打拚。
儘管經費縮水，民政局仍每年舉辦里長表揚大會，往年在高雄展覽館舉辦，今年移師大寮享溫馨，包下整個喜宴廳大擺宴席，犒賞里長平日的辛勞，主辦單位更安排高雄在地薪傳兒童舞團、後座力樂團等表演節目，與里長們同樂。
陳菊親自到場頒獎表揚，並與247位獲獎里長一一合照，她說，當里長不容易，必須站在第一線傾聽在地聲音，擔任市民與市府之間的溝通橋樑，且服務項目包羅萬象，「角色有如土地公、土地婆」。
今年受表揚的特優里長共91人、資深里長156人，其中有4位同時獲得「內政部特優里長」，14位同時榮獲「內政三等專業獎章」，而三民區港新里長林崇良，更同獲高市特優里長、資深里長、內政三等專業獎章，「三喜臨門」相當風光。
另外，三民區寶華里長葉護謹、小港區廈莊里長劉豐源，里長任期長達9屆，堅守崗位35年，仍不減服務熱忱；而年輕的「七年級生」里長有楠梓區中興里陳柏村、仁武區灣內里吳彥輝，發揮年輕熱血為地方服務，深受叔伯阿姨們肯定。
陳菊特別提及，這次獲獎里長中，最年長與最年輕相差50多歲，但服務能力不分上下；其中，最年長旗山區大德里長陳丙丁，人稱「丙丁伯」，90歲高齡依然勇健、活潑，為民服務絲毫不顯老。
(中時)
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