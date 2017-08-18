陳妍希獻吻關之琳 霸喊：十三姨是我的了

陳妍希分享與關之琳合影。（圖／取自陳妍希michelle微博）

陳妍希和蔣欣逗趣合影。（圖／取自陳妍希michelle微博）

去年一連歷經結婚、當媽的陳妍希，最近點頭上大陸實境節目《我們來了》，與眾女神蔣欣、宋茜等人同場比美，昨(17日)深夜她在微博分享和大前輩關之琳合影，可見她親密向關之琳獻吻，還霸氣喊：「到了佛山十三姨就是我的了」，自封為「十四姨」，引來網友熱烈評論。

《我們來了》最近開拔到佛山錄影，引發影迷對《黃飛鴻》系列電影的懷念，昨晚陳妍希分享和關之琳親密合影，笑說：「十四姨登場啦！到了佛山十三姨就是我的了，哇哈哈哈哈哈哈哈」，關之琳也親切回應：「快到姊姊碗裡來」，可見雙姝好交情。

對此，蔣欣回：「我吃醋了」，陳妍希笑說：「要配餃子嗎？」其他網友表示：「兩大美人合影」、「關之琳是大美人，你是小美人加小可愛」。

(中時電子報)