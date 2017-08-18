815停電損失！民進黨團要求新北市府代位求償
民進黨新北市議會黨團今（18）日在議會舉行「民進黨團要求新北市府立即停止政治口水，發起0815大停電代位求償替人民討公道」記者會，黨團要求市府該收起對救災與市民權益毫無幫助的口水，立即扛起責任向台電發起代位求償，確保市民權益。
總召林秀惠表示，副市長侯友宜在指揮中心還有時間演一齣「痛罵台電總經理」的戲碼，其實現場就有台電代表進駐指揮中心隨時可以詢問，甚至傳出影片也是消防局同仁拍攝再轉發給媒體，這不是作秀什麼是作秀！
副總召集人廖本煙表示，台電雖然已經公布減收一天電費的賠償計畫，但是對於新北市境內商家的營業損失根本是九牛一毛，許多新北市境內百貨業者提早打烊、電影院也被迫提供優惠券等等動輒就是損失數百萬的營收，小至小吃業者無法營業也有數十萬營收的損失，這些損失遠比一天電費更大的賠償。
幹事長賴秋媚表示，發現是全台無預警大跳電後更是人心惶惶，新北市也發生多起車禍甚至鬥毆事件，市府團隊不好好安撫市民也罷，竟然還有時間做秀開罵，讓市民更加不安，抑或直接在市府一樓餐廳設宴款待自己黨內高層，難道就因為市府用電無虞嗎？
(中時)
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