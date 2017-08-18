維護南海安全 日擬砸150億援助菲越2國
據日本每日新聞報導，新任日本外務大臣河野太郎宣布，將投入為期3年、約5億美元（約150億台幣）的經費，協助東南亞的菲律賓和越南兩國，升級與維護海上安全。目前正在華府進行訪問的河野太郎表示，這筆經費將讓兩國得以添購新的海上巡邏艇和海岸防衛設備，而日方也將協助執法人員的訓練，讓菲越兩國能強化且保護自己的領海。但日本此舉，卻被外界視為間接與中國大陸在南海海域對峙，有意藉由兩國的力量，制約持續擴大影響力的大陸。
現年54歲的河野太郎，出生於神奈川縣平塚市，從祖父一代就是政治世家。祖父河野一郎長年擔任眾議員、叔公河野謙三曾是參議院院長，父親河野洋平則更曾擔任副總理和外務大臣的職務。從名校慶應大學經濟系畢業後，曾赴美就讀喬治城大學（Georgetown University）攻讀比較政治學，畢業後返回家鄉。1996年當選眾議員至今，曾在2015年被延攬入閣，出任國家公安委員會委員長一職，但不滿一年即下台，後在兩週前，接替原外相岸田文雄，與父親當年一樣接任外務大臣之職。
日本對於大陸在海上擴張勢力，一直存在高度警戒心，無論是與自己切身相關的東海或對馬海峽，或者與國際航線有關的南海，不僅監視更隨時藉機介入。正在訪問的外相河野，在聯合記者會上表示，「日美兩國，未來將繼續將強安全與國防合作，以維護整個亞太地區的秩序與和平。」恐怕在不久的將來，日本會再次派出新服役的加賀號赴南海，與美軍卡爾文森號核動力航母（USS Carl Vinson CVN-70）或同型航母共同舉行演習。
(中時電子報)
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