藍中委選舉狂換票？連勝文駁斥媒體報導

國民黨將在9月9日進行中央委員選舉，有媒體報導稱「藍中央委員選舉狂換票，連署條喊價上萬」，報導提到中央委員連勝文組「政二代」聯盟等內容，連勝文18日下午在臉書上表示，相關報導絕非事實。

連勝文在臉書上表示，「本人對此表達強烈的不滿與抗議」，並指該報導媒體未經查證，僅憑傳言，即刻意貼標籤之做法，令人遺憾。

連勝文稱，「本人及好友們參選國民黨中央委員，向來不參與任何換票作業，我等投票之標準即「理念」與「情誼」。他認為，凡是對國民黨有貢獻，特別是在2014年選舉及過去各種選舉中合作過之戰友，以及年輕有活力的後進，「不論地域，無關背景，皆為我方支持之對象。」

(旺報)