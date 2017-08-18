吳釗燮赴院探視周姓憲兵：多虧他積極反應！

總統府今(18日)上午遭呂姓嫌犯持武士刀闖入，遭砍傷的周姓憲兵被送往台大醫院。總統府秘書長吳釗燮在蔡英文總統指示下，赴醫院探視。吳釗燮表示，今天如果不是周姓憲兵弟兄在第一線積極反應，與其他執勤同仁奮勇將暴徒制伏，恐將造成更多意外。

上午11點左右，吳釗燮代表總統前往台大醫院急診室探望稍早執勤遭暴徒攻擊受傷的周姓憲兵。

吳釗燮表示，今天適逢總統府親子日，許多同仁家人、子女都來到府裡參觀，今天如果不是周姓憲兵弟兄在第一線積極反應，與其他執勤同仁奮勇將暴徒制伏，恐將造成更多意外。吳釗燮秘書長除了轉達總統對周姓弟兄與他的家人的關心慰問，也請部隊長官給予最周全照顧。

另外，對於今天呂姓暴徒闖入總統府並攻擊憲兵的行徑，吳釗燮秘書長也表達嚴厲譴責。

(中時)