「役」級棒！中市替代役勤務編組管理中心揭牌
台中市政府率全台之先，今年4月起陸續於山、海、屯及城區成立4個替代役備役役男勤務編組管理中心，未來透過各編管中心運作，提供備役役男多方資源互通平台，並藉平時聯繫、查訪及服務等落實編組、召集，建置完整人力備援體系，即時投入支援防救災成為災害防救備援人力。
市府副市長張光瑤今天（18日）主持揭牌典禮，期勉替代役備役役男善用中心資源，如需協助可尋求中心支援，並從中學習救災技能未來服務社會。
「替代役男年輕有活力是社會的重要力量！」張光瑤表示，編管中心提供退伍替代役役男聯繫服務，鼓勵年輕朋友善加利用，在中心內認識、結交更多朋友，並從中學習新的救災技能，未來社會於緊急危難時貢獻心力投入救援。
內政部役政署署長林國演指出，全台成立最多備役中心的城市就是台中市，肯定市府用心服務備役役男；替代役制度從2000年實施至今，已有30餘萬人退役，至2020年將近有40萬人，是為社會重要人力資源，勉勵替代役男有空或有需求時可至備役編管中心尋求協助，讓中心成為大家的好伙伴。
民政局長周永鴻強調，勤務編組管理中心主要提供替代役役男退伍後服務，協助找工作或提升技能；另外，也會提供救災訓練，以利社會發生危難時可以貢獻社會。
民政局指出，台中市列管的備役役男人數有3萬8000餘人，今日除揭牌外，也進行替代役備役役男演訓，共召集90名公共行政役替代役備役役男，課程以災防為主，講授避難逃生要領並輔以CPR、AED、滅火器實際操作；同時調訓市府各局處約300多名現役役男參加觀摩進行在職訓練，提升役男災害防救應變，強化未來防救災工作備援力量。
(中時)
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