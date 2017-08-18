弱勢兒少完騎20公里　享受新月橋滑水樂趣

社會局長張錦麗帶領小朋友騎自行車。（葉書宏攝）

新北市政府社會局每年暑假期間都為弱勢兒少辦理騎自行車活動，讓他們走到戶外迎向陽光，今年更結合高灘處新近設計完成的新月橋滑水道，在騎乘終點可以滑水下橋，許多小朋友迫不及待快速騎完20公里，以便在汗水淋漓之際，可以享受酣暢涼爽的滑水樂趣。

這項名為「水漾青春，樂在騎行」兒少自行車戶外活動，於今（18日）上午在新店區陽光運動公園展開，社會局長張錦麗表示，非常感謝財團法人自行車新文化基金會執行長劉麗珠特別捐贈了250台二手自行車，另外美商野外爬山單車有限公司台灣分公司執行長郭淑芬也捐贈了320套戲水衣物，讓小朋友在騎到新月橋終點時，可以立即換上泳衣滑水。

水利局副局長諶錫輝和高灘處長楊宗珉等人，也特別到陽光公園歡迎孩子，諶錫輝表示，新月橋新莊端的下坡引道最近剛改裝為滑水道，是全國最高、最長的滑水道，可以讓小朋友盡情享受速度與清涼。

新北市高風險家庭服務管理中心主任解佩芳表示，今天參加的兒少包含中心平時服務的對象，以及10個社福中心平時關懷服務的孩子，共約300人，規劃了從陽光運動公園到新月橋間的自行車挑戰賽，沿途每7公里就設有補給站，騎完全程20公里會頒給完騎證明，以鼓勵他們。

新北市對於弱勢孩子的關懷不遺餘力，於100年成立了「高風險家庭整合型安全網」，以跨局處網絡合作模式，積極致力於風險的預防與降低，讓服務效能充分發揮，也創造了孩子的幸福與歡笑。

(中時)