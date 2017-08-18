魏明谷爭取128.3億 開通台76線延伸至二林芳苑段

彰縣府爭取東西向快速公路台76線延伸至二林芳苑段開通，總經費128.3億元。（吳敏菁翻攝）

立法院交通委考察彰化地區說明會。（吳敏菁翻攝）

彰化縣長魏明谷推動縣政，「路開到那裏地方就繁榮到那裏」，日前和彰化縣立法委員陳素月、洪宗熠及工務處長林漢斌等人北上交通部拜會交通部長賀陳旦，爭取東西向快速公路台76線延伸至二林芳苑段開通，總經費128.3億元。

魏明谷表示，這項建設計畫國發會已於2017年5月8日召開初審會，魏明谷等人再次向賀陳部長爭取後，這項建設有譜，等行政院同意後辦理設計及施工作業，未來希望能為民眾帶來便利的交通。

魏明谷強調，這路段預估開通後可串連台61線、台19線、國道1號及國道3號等主要南北運輸幹線，且於南投、彰化地區間形成一便捷交通路網，實現「三橫三縱三鐵三橋」的交通建設藍圖。

台76線延伸二林、芳苑案規劃路廊自台19線經二林中科園區至西濱快速公路芳苑交流道，路廊於縣道148線以東採高架，以西路段為平面路段，全長20.8公里，路寬40公尺，沿線設置4處交流道，經費128.3億元，計畫期程為8年。

魏明谷表示，台76線延伸二林、芳苑案為省道公路系統之一環，主政單位為交通部公路總局西部濱海公路中區工程處，該處已經完成綜合規劃及環評審查作業，106年4月19日提報建設計畫陳報行政院審核。106年5月8日經國發會召開初審會，公路總局依審查意見修正後再報請國發會複審，俟行政院同意後辦理設計及施工作業。

(中時)