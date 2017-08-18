南科FRC機器人高中培訓營開跑
取經自美國FRC機器人競賽，「南科機器人種子團隊及教師培訓營」今天下午在南科「自造者基地」舉辦開訓儀式，為期3天的活動正式啟動，營隊吸引來自台南、高雄地區20多所高中職師生共144位共同參與，主辦單位南科管理局局長林威呈表示，台灣只缺舞台，不缺人才，透過這類活動的舉辦，希望能培養出更多年輕人才。
AI人工智慧機器人是未來科技發展的趨勢，南科管理局為培養AI創新自造人才，特別找來曾參加過美國FRC機器人競賽的北一女、嘉義協同中學師生團隊，擔任營隊的老師與助教，舉辦全台首次的「ＦＲＣ機器人高中培訓營」，課程包括機器人軟硬體程式與設備、控制與馬達制動系統、感測器電路及分組競賽等多元化課程規劃，讓參與的師生透過實際操作學習並交流技術，把機器人自造精神向下扎根。
林威呈指出，南科管理局將整合相關資源，增設軟硬體資源，讓「自造者基地」成為結合產官學研的園地，培育出更多優秀的年輕人才，台南市教育局長陳修平說，南市去年啟動自造教育元年計畫，與大專院校合作，現在又有南科管理局協助，希望透過這次的培訓營，讓參加的師生有不同的體驗，產生新想法，以因應未來的新時代。
(中時)
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